Necrològiques del 17 de novembre del 2025
Redacció
BALSARENY
PEPA SORIANO PICÓN
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
SANT JOAN
CARME SOLER PRAT
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
NATI SOTO PEÑA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’església de Navarcles.
MONISTROL
EDUARDO RAFAEL SÁNCHEZ CEREZUELA
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Monistrol de Montserrat.
IGUALADA
MIGUEL TISCAR CHILLÓN
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
RAMON FELIPE NÚÑEZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
DAMIÁN MARTÍNEZ MÉNDEZ
Ha mort als 78 anys.
