Necrològiques del 17 de novembre del 2025

Redacció

BALSARENY

PEPA SORIANO PICÓN

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

SANT JOAN

CARME SOLER PRAT

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

NATI SOTO PEÑA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’església de Navarcles.

MONISTROL

EDUARDO RAFAEL SÁNCHEZ CEREZUELA

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Monistrol de Montserrat.

IGUALADA

MIGUEL TISCAR CHILLÓN

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

RAMON FELIPE NÚÑEZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

DAMIÁN MARTÍNEZ MÉNDEZ

Ha mort als 78 anys.

