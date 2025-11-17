Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 de novembre del 2025

VALLS DE TORROELLA

ROGELI BALAGUER ROCAMORA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MONISTROL DE MONTSERRAT

MANEL MORALES SERRANO

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

JAUME ENGUIX BOIXADER

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

CAPELLADES

RAMON MORA CARBONELL

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Capellades.

IGUALADA

MIREIA FLORIDO FERNÁNDEZ

Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ROBERT BATALLA SWIRE

Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

