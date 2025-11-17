Necrològiques del 18 de novembre del 2025
Redacció
VALLS DE TORROELLA
ROGELI BALAGUER ROCAMORA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MONISTROL DE MONTSERRAT
MANEL MORALES SERRANO
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
JAUME ENGUIX BOIXADER
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CAPELLADES
RAMON MORA CARBONELL
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Capellades.
IGUALADA
MIREIA FLORIDO FERNÁNDEZ
Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ROBERT BATALLA SWIRE
Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
