Necrològiques del 19 de novembre del 2025
Regió7
MANRESA
JOSEP FORRADELLAS MORA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
CARDONA
MARCOS ANTONIO CLAVE PORRO
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Cardona.
JOSEP COMPANY FONT
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Cardona.
