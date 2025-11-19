Necrològiques del 20 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
LUIS PARDO CABEZAS
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
JUAN RODRÍGUEZ SORIANO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA CARMEN GONZÁLEZ SUSO
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep.
SANTI PLA TALIME
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JAUME RIERA MELGOSA
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
DOLORS JANER SERRA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Cristòfol.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARAVILLAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages-Sud.
SANT SALVADOR
ROSARIO OLMEDO SERRANO
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Salvador.
CAL ROSAL
VICENÇ GRAMUNT FURIÓ
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Cal Rosal.
IGUALADA
PILAR BALLABRIGA LEMIRE
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
ÁNGEL SALIETO MOLINA
Ha mort als 50 anys.
