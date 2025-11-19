Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 20 de novembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

LUIS PARDO CABEZAS

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

JUAN RODRÍGUEZ SORIANO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA CARMEN GONZÁLEZ SUSO

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep.

SANTI PLA TALIME

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JAUME RIERA MELGOSA

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

DOLORS JANER SERRA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Cristòfol.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MARAVILLAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages-Sud.

SANT SALVADOR

ROSARIO OLMEDO SERRANO

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Salvador.

CAL ROSAL

VICENÇ GRAMUNT FURIÓ

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Cal Rosal.

IGUALADA

PILAR BALLABRIGA LEMIRE

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

ÁNGEL SALIETO MOLINA

Ha mort als 50 anys.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents