Necrològiques del 21 de novembre del 2025

Redacció

MANRESA

TERESA BRINGUÉS SAGUÉS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

JOANA GRAELL MATA

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSÉ PULIDO MARTÍNEZ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

VALLS DE TORROELLA

JOAN BALAGUER SOBRÉ

El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

M. DOLORS REIG PLANAS

El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

SANTPEDOR

FRANCISCO ROJAS PERELLO

El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santpedor.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

TERESA MIRABENT RUBIOM

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages-sud.

BERGA

ALFONS SABATA FÍGOLS

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

MATÍAS RODRÍGUEZ GÓMEZ

El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

CAL ROSAL

PILAR MAYOL CASELLAS

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Cal Rosal.

IGUALADA

ROSA SOLÉ UBIA

El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la Funerària Anoia.

AURORA DOMÈNECH GUIX

El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Funerària Anoia.

MANUEL GARCÍA CARVAJAL

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 del matí, a la parròquia de Capellades.

