Necrològiques del 21 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
TERESA BRINGUÉS SAGUÉS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
JOANA GRAELL MATA
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSÉ PULIDO MARTÍNEZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
VALLS DE TORROELLA
JOAN BALAGUER SOBRÉ
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
M. DOLORS REIG PLANAS
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
SANTPEDOR
FRANCISCO ROJAS PERELLO
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santpedor.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
TERESA MIRABENT RUBIOM
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages-sud.
BERGA
ALFONS SABATA FÍGOLS
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
MATÍAS RODRÍGUEZ GÓMEZ
El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CAL ROSAL
PILAR MAYOL CASELLAS
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Cal Rosal.
IGUALADA
ROSA SOLÉ UBIA
El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la Funerària Anoia.
AURORA DOMÈNECH GUIX
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Funerària Anoia.
MANUEL GARCÍA CARVAJAL
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 del matí, a la parròquia de Capellades.
