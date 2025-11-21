Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 22 de novembre de 2025

Regió7

Manresa

MANRESA

ANGUSTIAS MARTÍNEZ PÉREZ

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

MIQUEL GÓMEZ MOLINA

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

BERGA

ANTONIA GARCÍA RODRÍGUEZ

Ha mort als 99 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a la residència Nostra Senyora de Queralt.

SOLSONA

ANTONIO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ

Ha mort als 69 anys. Sense cerimònia.

IGUALADA

ANDREA CARO VINAGRE

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.

CONCEPCIÓN OLALLA CAMARA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

TONI MULA PUJOL

Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

