Necrològiques del 22 de novembre de 2025
Regió7
MANRESA
ANGUSTIAS MARTÍNEZ PÉREZ
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
MIQUEL GÓMEZ MOLINA
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
TERESA BRINGUÉS SAGUÉS
BERGA
ANTONIA GARCÍA RODRÍGUEZ
Ha mort als 99 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a la residència Nostra Senyora de Queralt.
SOLSONA
ANTONIO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ
Ha mort als 69 anys. Sense cerimònia.
IGUALADA
ANDREA CARO VINAGRE
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.
CONCEPCIÓN OLALLA CAMARA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
TONI MULA PUJOL
Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»