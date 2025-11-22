Necrològiques del 23 de novembre del 2025
NAVARCLES
JOSÉ MATEO CORRAL.
Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia es farà aquest diumenge a les 16 h a l’església.
SÚRIA
PATRÍCIA CIFUENTES LÓPEZ
Ha mort a l’edat de 45 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 13 h al Tanatori de Súria.
ARTÉS
PILAR GARCIA CARRILLO
Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 13 h a la parròquia de Santa Maria.
BALSARENY
MARIA ÀNGELS CASELLAS BOIX
Ha mort a l’edat de 68 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 10 h a la parròquia de Santa Maria.
CASTELLNOU DE BAGES
JULIÁN JIMÉNEZ ALBA
Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.
LLÍVIA
ADRIÀ AUTET MEYA
Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 16 h a l’església de Nostra Senyora dels Àngels.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
