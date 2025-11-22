Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 23 de novembre del 2025

NAVARCLES

JOSÉ MATEO CORRAL.

Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia es farà aquest diumenge a les 16 h a l’església.

SÚRIA

PATRÍCIA CIFUENTES LÓPEZ

Ha mort a l’edat de 45 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 13 h al Tanatori de Súria.

ARTÉS

PILAR GARCIA CARRILLO

Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 13 h a la parròquia de Santa Maria.

BALSARENY

MARIA ÀNGELS CASELLAS BOIX

Ha mort a l’edat de 68 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 10 h a la parròquia de Santa Maria.

CASTELLNOU DE BAGES

JULIÁN JIMÉNEZ ALBA

Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.

LLÍVIA

ADRIÀ AUTET MEYA

Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 16 h a l’església de Nostra Senyora dels Àngels.

