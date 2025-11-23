Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

NECROLÒGIQUES DEL 24 DE NOVEMBRE DEL 2025

Necrològiques

MANRESA

AUREA MELIZ MURO

Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h a la parròquia de Sant Josep.

MARÍA CUBILLO MARTÍNEZ

Ha mort a l’edat de 96 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h al Nou Tanatori Manresa.

LLOBERA

JOAN MOLINS FARRÉ

Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h al local social de Peracamps.

Esquela Joan Molins Farré

Esquela Joan Molins Farré / R7

ARTÉS

EDUARDO MARTÍN GARCÍA

Ha mort a l’edat de 55 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.

SALLENT

TOÑI LIBRERO SANTOS

Ha mort a l’edat de 65 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 16 h al tanatori.

BERGA

MARIA ROSA BUSQUETS ALSINA

Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 10.30 h a Santa Eulàlia.

CAPELLADES

MANUEL BARTROLÍ FERRER

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h a la parròquia de Santa Maria.

NAVARCLES

JOSÉ MUÑOZ MARTÍN

Ha mort a l’edat de 71 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 12 h al tanatori.

MARIA PUIG RUIZ

Ha mort a l’edat de 87 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 16 h a l’església.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

TEMES

