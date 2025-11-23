NECROLÒGIQUES DEL 24 DE NOVEMBRE DEL 2025
MANRESA
AUREA MELIZ MURO
Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h a la parròquia de Sant Josep.
MARÍA CUBILLO MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 96 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h al Nou Tanatori Manresa.
LLOBERA
JOAN MOLINS FARRÉ
Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h al local social de Peracamps.
ARTÉS
EDUARDO MARTÍN GARCÍA
Ha mort a l’edat de 55 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.
SALLENT
TOÑI LIBRERO SANTOS
Ha mort a l’edat de 65 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 16 h al tanatori.
BERGA
MARIA ROSA BUSQUETS ALSINA
Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 10.30 h a Santa Eulàlia.
CAPELLADES
MANUEL BARTROLÍ FERRER
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h a la parròquia de Santa Maria.
NAVARCLES
JOSÉ MUÑOZ MARTÍN
Ha mort a l’edat de 71 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 12 h al tanatori.
MARIA PUIG RUIZ
Ha mort a l’edat de 87 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 16 h a l’església.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
