Necrològiques del 25 de novembre del 2025

Necrològiques

CALLÚS

LLUÍS BADIA CARDONA

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 de matí, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

LÍDIA SOLER ROSELL

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

MARIA DOLORES PAVÓN SERRANO

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

LLÍVIA

MARIA VIGO COMAS

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 de matí, a l’església de Llívia.

IGUALADA

LLÚCIA SAURÍ MASCARÓS

Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

