Necrològiques del 25 de novembre del 2025
Regió7
CALLÚS
LLUÍS BADIA CARDONA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 de matí, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
LÍDIA SOLER ROSELL
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
MARIA DOLORES PAVÓN SERRANO
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
LLÍVIA
MARIA VIGO COMAS
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 de matí, a l’església de Llívia.
IGUALADA
LLÚCIA SAURÍ MASCARÓS
Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
