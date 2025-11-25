Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 26 de novembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

MANRESA

MONTSERRAT CISA ARTIGAS

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

AGUSTÍN GÓMEZ DE FET

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

SANTPEDOR

MARIA GANGONELLS DAURA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Santpedor.

ANTONIO GÓMEZ VALLEZ

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.

BERGA

ALFONS COMELLAS TORNÉ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

JOSEP VIDAL NUS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la residència Nostra Senyora de Queralt.

IGUALADA

SUSANA BELTRAN BERGADÀ

Ha mort als 48 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CASTELLOLÍ

ANITA MORA GUARDIA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Vicenç de Castellolí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  3. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  4. Dos mossos eviten el suïcidi d’una adolescent quan estava a punt de saltar d’un pont sobre la carretera
  5. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
  6. Robatori a punta de pistoles falses en un supermercat de Cardona: els tres lladres fugen en cotxe i els detenen a Callús
  7. Un assassí, narcotraficants coneguts i violadors: la policia demana ajuda per detenir els 10 fugitus més buscats
  8. D’on ve el calamar que mengem a Espanya?

La falta de docents i l’impuls a l’FP centren els grans reptes educatius

La falta de docents i l’impuls a l’FP centren els grans reptes educatius

López Rupérez insisteix a allargar fins als 18 anys l’educació obligatòria

Necrològiques del 26 de novembre del 2025

Necrològiques del 26 de novembre del 2025

El Govern central prepara línies d'autobús directes de Manresa a Madrid i a Saragossa

El Govern central prepara línies d'autobús directes de Manresa a Madrid i a Saragossa

El secret per detectar torrons idèntics, però molt més barats, segons el supermercat

El secret per detectar torrons idèntics, però molt més barats, segons el supermercat

Antonio Resines, ingressat a l'UCI després dels seus últims problemes de salut

Antonio Resines, ingressat a l'UCI després dels seus últims problemes de salut

Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis

Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis

Els catalans van ser els jutjats més restrictius en la protecció a denunciants per violència de gènere

Els catalans van ser els jutjats més restrictius en la protecció a denunciants per violència de gènere
Tracking Pixel Contents