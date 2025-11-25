Necrològiques del 26 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
MONTSERRAT CISA ARTIGAS
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
AGUSTÍN GÓMEZ DE FET
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
SANTPEDOR
MARIA GANGONELLS DAURA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Santpedor.
ANTONIO GÓMEZ VALLEZ
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.
BERGA
ALFONS COMELLAS TORNÉ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
JOSEP VIDAL NUS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la residència Nostra Senyora de Queralt.
IGUALADA
SUSANA BELTRAN BERGADÀ
Ha mort als 48 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CASTELLOLÍ
ANITA MORA GUARDIA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Vicenç de Castellolí.
