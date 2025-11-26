Necrològiques del 27 de novembre del 2025
Redacció
MANRESA
PAQUITA MARTÍ SOLER
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSÉ BEAS GARCÍA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MONTSERRAT MORALES CENTELLAS
Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
IGUALADA
JOAN LLOPART CRISTIÀ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JUAN JOSÉ REVELLES FERRER
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOAN MIQUEL MARTÍNEZ
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ALP
PEPITA BERTRAN MORERA
Ha mort als 89 anys. El funeral serà a les 11, a l’església de Sant Pere d’Alp.
