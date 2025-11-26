Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 27 de novembre del 2025

Redacció

MANRESA

PAQUITA MARTÍ SOLER

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSÉ BEAS GARCÍA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MONTSERRAT MORALES CENTELLAS

Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

IGUALADA

JOAN LLOPART CRISTIÀ

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JUAN JOSÉ REVELLES FERRER

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOAN MIQUEL MARTÍNEZ

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ALP

PEPITA BERTRAN MORERA

Ha mort als 89 anys. El funeral serà a les 11, a l’església de Sant Pere d’Alp.

TEMES

