Necrològiques del 28 de novembre del 2025
Regió7
MANRESA
ROSA BARRERA SANCLIMENTS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ANA RIVAS GÓMEZ
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
NAVARCLES
JOAN COSTA DATZIRA
Ha mort als 66 anys.
IGUALADA
SIXTO BARRERA BAZ
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PERE MÉNDEZ VIVANCOS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ROSER BADIA SAUMELL
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Santa Margarida de Montbui.
