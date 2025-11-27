Necrològiques del 28 de novembre del 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques

MANRESA

ROSA BARRERA SANCLIMENTS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ANA RIVAS GÓMEZ

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

NAVARCLES

JOAN COSTA DATZIRA

Ha mort als 66 anys.

IGUALADA

SIXTO BARRERA BAZ

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PERE MÉNDEZ VIVANCOS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

ROSER BADIA SAUMELL

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església de Santa Margarida de Montbui.

