Necrològiques del 29 de novembre del 2025

Necrològiques

MANRESA

ALBA BRUNET CORRONS

Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

NAVARCLES

MARC HERNÁNDEZ CONTRERAS

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Navarcles.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

TERESA MARIMON PRAT

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.

GÓSOL

DOLORS RIBERA MALÉ

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Gósol.

SANTA MARGARIDA

REMEDIOS CID MORA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori Mémora de Manresa.

