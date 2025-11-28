Necrològiques del 29 de novembre del 2025
Regió7
MANRESA
ALBA BRUNET CORRONS
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
NAVARCLES
MARC HERNÁNDEZ CONTRERAS
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Navarcles.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
TERESA MARIMON PRAT
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.
GÓSOL
DOLORS RIBERA MALÉ
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Gósol.
SANTA MARGARIDA
REMEDIOS CID MORA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori Mémora de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu