Necrològiques del 30 de novembre del 2025

Necrològiques

MANRESA

DIEGO BOZA FLORES

Ha mort als 78 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 11 del matí a l'oratori de Mémora.

JULIANA PASCUAL LUENGO

Ha mort als 85 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 12 del migdia a l'oratori de Mémora.

SANTA MARIA DE L'ESTANY

MARIA LUQUE PÉREZ

Ha mort als 89 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a la parròquia de Santa Maria de l'Estany.

SALLENT

JAIME CLAVEIRA RODELLAS

Ha mort als 99 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a la 1 del migdia a la parròquia de Santa Maria.

PUIG-REIG

TERESA LLOBERA GUITART

Ha mort als 90 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a 2/4 de 5 de la tarda a la parròquia de Puig-reig.

BERGA

SUSANA CAMPOY GALERA

Ha mort als 49 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 2 del migdia a la parròquia de Sant Corneli.

IGUALADA

MIGUEL GARRIDO RUZ

Ha mort als 97 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a l'oratori de la funeraria Anoia.

ÁNGELA ROJO NAVARRO

Ha mort als 67 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a l'oratori de la funeraria Anoia.

JOSEFA CANTERO TOBIAS

Ha mort als 97 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a la 1 del migdia a l'oratori de la funeraria Anoia.

