Necrològiques del 30 de novembre del 2025
MANRESA
DIEGO BOZA FLORES
Ha mort als 78 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 11 del matí a l'oratori de Mémora.
JULIANA PASCUAL LUENGO
Ha mort als 85 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 12 del migdia a l'oratori de Mémora.
SANTA MARIA DE L'ESTANY
MARIA LUQUE PÉREZ
Ha mort als 89 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a la parròquia de Santa Maria de l'Estany.
SALLENT
JAIME CLAVEIRA RODELLAS
Ha mort als 99 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a la 1 del migdia a la parròquia de Santa Maria.
PUIG-REIG
TERESA LLOBERA GUITART
Ha mort als 90 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a 2/4 de 5 de la tarda a la parròquia de Puig-reig.
BERGA
SUSANA CAMPOY GALERA
Ha mort als 49 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 2 del migdia a la parròquia de Sant Corneli.
IGUALADA
MIGUEL GARRIDO RUZ
Ha mort als 97 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a l'oratori de la funeraria Anoia.
ÁNGELA ROJO NAVARRO
Ha mort als 67 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 10 del matí a l'oratori de la funeraria Anoia.
JOSEFA CANTERO TOBIAS
Ha mort als 97 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a la 1 del migdia a l'oratori de la funeraria Anoia.
