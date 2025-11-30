Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'1 de desembre del 2025

Necrològiques de l'1 de desembre del 2025

Necrològiques de l'1 de desembre del 2025

MANRESA

FRANCISCO CAMPS SANGRÀ

Ha mort als 92 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns les 10 del matí a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

JESÚS RUIZ ALONSO

Ha mort als 83 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del migdia a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

JOSÉ MANUEL RIQUELME PÉREZ

Ha mort als 66 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia a la sala Montserrat del tanatori d’Àltima.

SALLENT

JULIO MARIGOT CARBONÉS

Ha mort als 79 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 11 del migdia al tanatori de Sallent.

CARDONA

MARIA GIL ALARCÓN

Ha mort als 88 anys. El funeral serà aquest dilluns a 2/4 de 5 de la tarda a l’església parroquial de Cardona.

BAGÀ

RICARDO COMPAÑÓ NOGUERA

Ha mort als 72 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a la parròquia de Bagà.

SOLSONA

JOSEP PENSÍ PUJOL

Ha mort als 99 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a 3/4 d’11 del migdia a la catedral de Solsona.

PEPITA ALSINA CALL

Ha mort als 90 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a la catedral de Solsona.

IGUALADA

CRISTÓBAL DÍAZ GRIS

Ha mort als 77 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 5 de la tarda a l’oratori Anoia.

JOAN RAJA CASELLAS

Ha mort als 84 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del migdia a la parròquia de la Soledat.

ROSA TORRES SALUD

Ha mort als 85 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 del matí a l’oratori Anoia.

ELISEO SANTACANA GARRIGA

Ha mort als 88 anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents