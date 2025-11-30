Necrològiques de l'1 de desembre del 2025
MANRESA
FRANCISCO CAMPS SANGRÀ
Ha mort als 92 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns les 10 del matí a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
JESÚS RUIZ ALONSO
Ha mort als 83 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del migdia a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
JOSÉ MANUEL RIQUELME PÉREZ
Ha mort als 66 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia a la sala Montserrat del tanatori d’Àltima.
SALLENT
JULIO MARIGOT CARBONÉS
Ha mort als 79 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 11 del migdia al tanatori de Sallent.
CARDONA
MARIA GIL ALARCÓN
Ha mort als 88 anys. El funeral serà aquest dilluns a 2/4 de 5 de la tarda a l’església parroquial de Cardona.
BAGÀ
RICARDO COMPAÑÓ NOGUERA
Ha mort als 72 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a la parròquia de Bagà.
SOLSONA
JOSEP PENSÍ PUJOL
Ha mort als 99 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a 3/4 d’11 del migdia a la catedral de Solsona.
PEPITA ALSINA CALL
Ha mort als 90 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a la catedral de Solsona.
IGUALADA
CRISTÓBAL DÍAZ GRIS
Ha mort als 77 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 5 de la tarda a l’oratori Anoia.
JOAN RAJA CASELLAS
Ha mort als 84 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del migdia a la parròquia de la Soledat.
ROSA TORRES SALUD
Ha mort als 85 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 del matí a l’oratori Anoia.
ELISEO SANTACANA GARRIGA
Ha mort als 88 anys.
