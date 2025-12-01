Necrològiques del 2 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
JOSEP TORRES SERRA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep.
SANTPEDOR
CARME PALA OLLER
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.
BALSARENY
JOSÉ SELLARÉS TEIXIDOR
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Sadurní de Salelles.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANGEL SÁNCHEZ BONILLA
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
PERE PUJOLS MUJAL
Ha mort als 87 anys. Serà acomiadat en la intimitat familiar.
MONTMAJOR
JOSEP MARIA VILA MONELL
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Montmajor.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
MARTA TERESA AUXAN SAMPONS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
IGUALADA
MARIA PAU DOMÍNEZ FELIZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CASTELLOLÍ
ROSA MARIA MONDRAGÓN GARCÍA
Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellolí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres