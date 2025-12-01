Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 2 de desembre del 2025

JOSEP TORRES SERRA

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Josep.

SANTPEDOR

CARME PALA OLLER

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.

BALSARENY

JOSÉ SELLARÉS TEIXIDOR

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Sadurní de Salelles.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANGEL SÁNCHEZ BONILLA

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

PERE PUJOLS MUJAL

Ha mort als 87 anys. Serà acomiadat en la intimitat familiar.

MONTMAJOR

JOSEP MARIA VILA MONELL

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Montmajor.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

MARTA TERESA AUXAN SAMPONS

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

IGUALADA

MARIA PAU DOMÍNEZ FELIZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CASTELLOLÍ

ROSA MARIA MONDRAGÓN GARCÍA

Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellolí.

