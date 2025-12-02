Necrològiques del 3 de desembre del 2025
MANRESA
JOSEFA MANZANO PÉREZ
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
CARLOS IGNACIO CUENCA ANGUIX
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
CALLÚS
VICENÇ GINESTÀ SANT
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.
SANTPEDOR
CONCEPCIÓN CASTRO HUMÁNDEZ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.
SANT SALVADOR
MONTSERRAT CERDÀ BOVÉ
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4, al tanatori Mémora de Manresa.
LLOBERA
CONCEPCIÓ VILA GILIBETS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a l’església de Peracamps.
IGUALADA
JOSEP MARIMON CASTELLS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Soledat.
JOSÉ BOLÍVAR PÉREZ
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
XAVI CANO CASTAÑO
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
