Necrològiques del 3 de desembre del 2025

Regió7

MANRESA

JOSEFA MANZANO PÉREZ

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

CARLOS IGNACIO CUENCA ANGUIX

El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

CALLÚS

VICENÇ GINESTÀ SANT

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.

SANTPEDOR

CONCEPCIÓN CASTRO HUMÁNDEZ

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.

SANT SALVADOR

MONTSERRAT CERDÀ BOVÉ

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4, al tanatori Mémora de Manresa.

LLOBERA

CONCEPCIÓ VILA GILIBETS

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4, a l’església de Peracamps.

IGUALADA

JOSEP MARIMON CASTELLS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Soledat.

JOSÉ BOLÍVAR PÉREZ

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

XAVI CANO CASTAÑO

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

