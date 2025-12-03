Necrològiques del 4 de desembre del 2025
MANRESA
JOAN RIBOT SOLANO
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
AVINYÓ
FRANCESC MOLLET INGLÉS
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori d’Artés.
SANT JOAN
ANTONIO FÀBREGAS MONTRAVETA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
EL PONT DE VILOMARA
FELICIANO PEÑARRUBIA SAIZ
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Magdalena.
SOLSONA
JULIÀ OLLÉ CASABELLA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
IGUALADA
JUANA MORENO NAVIDAD
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
DEMETRIO GONZÁLEZ FLORES
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari.
