Necrològiques del 5 de desembre del 2025

Regió7

MOIÀ

PERE ABANCO CAPDEVILA

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

BALSARENY

DOLORS CASALDÀLIGA BOSCH

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Balsareny.

NAVARCLES

JOAN PLANS FARELL

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Navarcles.

BERGA

MARIA COROMINAS SOLÀ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

MARIA ESPADA CARO

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA TERESA BURRIA COLOMA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PEPI ALMIRANTE FLORES

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

