Necrològiques del 5 de desembre del 2025
Regió7
MOIÀ
PERE ABANCO CAPDEVILA
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
BALSARENY
DOLORS CASALDÀLIGA BOSCH
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Balsareny.
NAVARCLES
JOAN PLANS FARELL
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Navarcles.
BERGA
MARIA COROMINAS SOLÀ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
MARIA ESPADA CARO
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA TERESA BURRIA COLOMA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PEPI ALMIRANTE FLORES
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
