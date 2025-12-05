Necrològiques del 6 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
MARIA CIRERA BISA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA TERESA MONTAÑÉS ISARN
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
CALLÚS
PIUS SALVADOR PICH JUNYENT
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.
SÚRIA
MARIANO PEDRO LABAJOS RUIZ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.
ADELA CARPENA MÉNDEZ
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
PILAR CARRASCAL REDONDO
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
LLÍVIA
SALVADOR TOR MARTÍNEZ
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 11 del matí, a l’església Nostra Senyora dels Àngels.
