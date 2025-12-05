Necrològiques del 6 de desembre del 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Regió7

MANRESA

MARIA CIRERA BISA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA TERESA MONTAÑÉS ISARN

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

CALLÚS

PIUS SALVADOR PICH JUNYENT

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Sadurní.

SÚRIA

MARIANO PEDRO LABAJOS RUIZ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.

ADELA CARPENA MÉNDEZ

Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

PILAR CARRASCAL REDONDO

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.

LLÍVIA

SALVADOR TOR MARTÍNEZ

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 11 del matí, a l’església Nostra Senyora dels Àngels.

