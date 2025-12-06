Necrològiques per al diumenge 7 de desembre del 2025
MANRESA
CARLES JOSEP ESCLUSA ESPINAL.
Ha mort a l’edat de 78 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al nou tanatori Manresa.
LITO BELIO PUEYO.
Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a la 1 al nou tanatori Manresa.
ALFONS MARTINEZ DIAZ.
Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a la Sala Montserrat d’Àltima.
EMILIO LOPEZ GONZALEZ.
Ha mort a l’edat de 76 anys.La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 6 a la Sala Montserrat d’Àltima.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
PERE GUIU TORREBADELLA.
Ha mort a l’edat de 72 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 al tanatoi Bages-Sud.
SÚRIA
RAFAELA REQUEJO VALLE.
Ha mort a l’edat e 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al tanatori Abadal.
LA SEU D’URGELL
REGINA RUF RABASSA.
Ha mort a l’edat de 63 anys.La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a la catedral basílica de La Seu.
ARGENÇOLA
MARIA MERCÈ ALBAREDA SERAROLS.
Ha mort a l’edat de 83 anys.La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 1/4 d’1 a l’oratori de Funerària Anoia.
IGUALADA
MARIA DEL CARME ROSENDE VIDAL.
Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 2 a l’oratori de Funerària Anoia.
BÁRBARA PIÑA GARCÍA.
Ha mort a l’edat de 62 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 11 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.
CRISTÓBAL HERRERO JIMÉNEZ.
Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 1/4 d’11 a l’oratori de Funerària Anoia.
ANTONIO NIETO HERRERO.
Ha mort a l’edat de 74 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 1/4 de 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
