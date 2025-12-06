Necrològiques per al diumenge 7 de desembre del 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

MANRESA

CARLES JOSEP ESCLUSA ESPINAL.

Ha mort a l’edat de 78 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al nou tanatori Manresa.

LITO BELIO PUEYO.

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a la 1 al nou tanatori Manresa.

ALFONS MARTINEZ DIAZ.

Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a la Sala Montserrat d’Àltima.

EMILIO LOPEZ GONZALEZ.

Ha mort a l’edat de 76 anys.La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 6 a la Sala Montserrat d’Àltima.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

PERE GUIU TORREBADELLA.

Ha mort a l’edat de 72 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 al tanatoi Bages-Sud.

SÚRIA

RAFAELA REQUEJO VALLE.

Ha mort a l’edat e 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al tanatori Abadal.

LA SEU D’URGELL

REGINA RUF RABASSA.

Ha mort a l’edat de 63 anys.La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 12 a la catedral basílica de La Seu.

ARGENÇOLA

MARIA MERCÈ ALBAREDA SERAROLS.

Ha mort a l’edat de 83 anys.La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a 1/4 d’1 a l’oratori de Funerària Anoia.

IGUALADA

MARIA DEL CARME ROSENDE VIDAL.

Ha mort a l’edat de 81 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 2 a l’oratori de Funerària Anoia.

BÁRBARA PIÑA GARCÍA.

Ha mort a l’edat de 62 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 11 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

CRISTÓBAL HERRERO JIMÉNEZ.

Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 1/4 d’11 a l’oratori de Funerària Anoia.

ANTONIO NIETO HERRERO.

Ha mort a l’edat de 74 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 1/4 de 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

