Necrològiques per al dilluns 8 de desembre del 2025
MANRESA
JORDI TROY BALIELLAS
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 al nou tanatori Manresa.
MOIÀ
MARIA DEL CARMEN HERRER GARCIA
Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 1/4 de 12 a la sala de vetlla de Moià.
BERGA
ISABEL MORENO JAÉN
Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 al cementiri de Berga.
LLES DE CERDANYA
JOSEFA GÁZQUEZ CAZORLA
Ha mort a l’edat de 89 anys.La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a l’església de Sant Pere de Lles de Cerdanya.
IGUALADA
MARÍA ÁNGELES HOYOS LIZANA
Ha mort a l’edat de 48 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
