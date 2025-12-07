Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques per al dilluns 8 de desembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

MANRESA

JORDI TROY BALIELLAS

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 al nou tanatori Manresa.

MOIÀ

MARIA DEL CARMEN HERRER GARCIA

Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 1/4 de 12 a la sala de vetlla de Moià.

BERGA

ISABEL MORENO JAÉN

Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 al cementiri de Berga.

LLES DE CERDANYA

JOSEFA GÁZQUEZ CAZORLA

Ha mort a l’edat de 89 anys.La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 4 a l’església de Sant Pere de Lles de Cerdanya.

IGUALADA

MARÍA ÁNGELES HOYOS LIZANA

Ha mort a l’edat de 48 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a 2/4 de 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

