Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 de desembre de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

Manresa

MANRESA

CARMEN GUILLEN ESPADAS

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

CASTELLBELL I EL VILAR

AURORA PUERTO SALAS

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.

AVIÀ

MATILDE PONS PORREDON

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.

LA POBLA DE LILLET

PACO GABELA ALONSO

Ha mort als 71 anys. Sense cerimònia.

VILANOVA DEL CAMÍ

CARMEN TENZA MUÑOZ

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

ENCARNACIÓN EXPÓSITO ESPIGARES

Ha mort als 99 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

SANT MARTÍ DE TOUS

CAMILO ELIAS MARSAL

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a 3/4 d’1 del migdia, a la parròquia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
  2. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
  3. El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
  4. Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
  5. Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
  6. Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
  7. "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
  8. Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?

Classes de català gratis a bord d’un tren: aquesta és la iniciativa que ja funciona en viatges d’alta velocitat París-Barcelona

Classes de català gratis a bord d’un tren: aquesta és la iniciativa que ja funciona en viatges d’alta velocitat París-Barcelona

Un mal tercer període condemna el Baxi Manresa a la Fonteta (82-70)

Un mal tercer període condemna el Baxi Manresa a la Fonteta (82-70)

El Manga Barcelona culmina una edició "màgica" per seguir sent referència a escala mundial

El Manga Barcelona culmina una edició "màgica" per seguir sent referència a escala mundial

El Govern activa la contractació massiva de centenars de tècnics per pilotar el tancament de les centrals nuclears

El Govern activa la contractació massiva de centenars de tècnics per pilotar el tancament de les centrals nuclears

Una col·lisió múltiple entre tres vehicles fa tallar l'A-2 i tancar el túnel del Bruc, a Collbató, en plena operació tornada

Una col·lisió múltiple entre tres vehicles fa tallar l'A-2 i tancar el túnel del Bruc, a Collbató, en plena operació tornada

Necrològiques del 9 de desembre de 2025

Necrològiques del 9 de desembre de 2025

Alfonso Plummer cau en el seu debut a la lliga adriàtica contra l'Estrella Roja

Alfonso Plummer cau en el seu debut a la lliga adriàtica contra l'Estrella Roja

Creu Roja de l'Anoia dona consells per minimitzar els efectes del dies més freds de l'any

Creu Roja de l'Anoia dona consells per minimitzar els efectes del dies més freds de l'any
Tracking Pixel Contents