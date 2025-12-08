Necrològiques del 9 de desembre de 2025
Regió7
MANRESA
CARMEN GUILLEN ESPADAS
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
CASTELLBELL I EL VILAR
AURORA PUERTO SALAS
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.
AVIÀ
MATILDE PONS PORREDON
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia.
LA POBLA DE LILLET
PACO GABELA ALONSO
Ha mort als 71 anys. Sense cerimònia.
VILANOVA DEL CAMÍ
CARMEN TENZA MUÑOZ
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
ENCARNACIÓN EXPÓSITO ESPIGARES
Ha mort als 99 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
SANT MARTÍ DE TOUS
CAMILO ELIAS MARSAL
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a 3/4 d’1 del migdia, a la parròquia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- "Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi"
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?