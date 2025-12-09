Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 10 de desembre del 2025

Regió7

MANRESA

DOLORES MARTÍNEZ FENOY

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

BERGA

PACO GABELA ALONSO

Ha mort als 71 anys.

IGUALADA

MARIA LUISA SEGARRA CAMALLONGA

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TORRE DE CLARAMUNT

MARIA TERESA PÉREZ FUENTES

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Torre de Claramunt.

