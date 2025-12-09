Necrològiques del 10 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
DOLORES MARTÍNEZ FENOY
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
BERGA
PACO GABELA ALONSO
Ha mort als 71 anys.
IGUALADA
MARIA LUISA SEGARRA CAMALLONGA
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
TORRE DE CLARAMUNT
MARIA TERESA PÉREZ FUENTES
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Torre de Claramunt.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer