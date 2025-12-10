Necrològiques de l'11 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
JUAN GIL GIL
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
JOSEFA PINA HERRANDO
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Navarcles.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ROSA MARIA CINCA CAPVILARÓ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.
IGUALADA
JULIO ROSADO RIVERO
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA TERESA AMORÓS BORIA
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi