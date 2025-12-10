Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 de desembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

JUAN GIL GIL

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

JOSEFA PINA HERRANDO

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Navarcles.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ROSA MARIA CINCA CAPVILARÓ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.

IGUALADA

JULIO ROSADO RIVERO

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA TERESA AMORÓS BORIA

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
  2. Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
  3. Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
  4. Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
  5. L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
  6. Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
  7. El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
  8. Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi

La Catalunya central registra 306 casos de grip en només dos dies aquesta setmana

La Catalunya central registra 306 casos de grip en només dos dies aquesta setmana

Crit d'ajuda de la comunitat de Sant Egidi per al dinar de Nadal

Crit d'ajuda de la comunitat de Sant Egidi per al dinar de Nadal

Necrològiques de l'11 de desembre del 2025

Necrològiques de l'11 de desembre del 2025

Miquel Missé defensa a Montbui que els rols de gènere són dolorosos per a tots els infants

Miquel Missé defensa a Montbui que els rols de gènere són dolorosos per a tots els infants

El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre

El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre

El president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Mateu, assumeix una vicepresidència al Consell Territorial de la Pime de Foment

El president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Mateu, assumeix una vicepresidència al Consell Territorial de la Pime de Foment

Toni Bou davant el repte de consolidar el primer lloc al mundial: "La carrera em portarà al límit i vull saber on estic"

Toni Bou davant el repte de consolidar el primer lloc al mundial: "La carrera em portarà al límit i vull saber on estic"

El trio amorós que ningú s’esperava a ‘La casa de los gemelos 2’: la gelosia supera la manresana Marrash i acaba “expulsada”

El trio amorós que ningú s’esperava a ‘La casa de los gemelos 2’: la gelosia supera la manresana Marrash i acaba “expulsada”
Tracking Pixel Contents