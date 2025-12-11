Necrològiques del 12 de desembre del 2025
Regió7
MARGANELL
DELFINA BARÓ PUJOLÀ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Cecília.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
LLUÏSA ALSINA BOIXADER
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud de Sant Vicenç.
BERGA
JUAN PRIEGO MARTÍNEZ
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CAL ROSAL
CARME BUSQUETS CASTELLA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.
IGUALADA
CONCEPCIÓ SAPERAS GASOL
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
TON MARIA SABATER CARDÚS
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Capellades.
