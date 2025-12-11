Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripEntrades RosalíaRestaurant TemPoEmpresesPesta porcinaTurisme a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 12 de desembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MARGANELL

DELFINA BARÓ PUJOLÀ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Cecília.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

LLUÏSA ALSINA BOIXADER

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud de Sant Vicenç.

BERGA

JUAN PRIEGO MARTÍNEZ

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

CAL ROSAL

CARME BUSQUETS CASTELLA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.

IGUALADA

CONCEPCIÓ SAPERAS GASOL

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

TON MARIA SABATER CARDÚS

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Capellades.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents