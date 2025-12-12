Necrològiques del 13 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
MARIA PUIG REIG
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIÀ CLOTET SOLÉ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
RAMON MARIA JOVELLAR MULLERAT
PATROCINI MOLINA MIRALLES
SALLENT
JOAN RAMON VIÑAS TORNER
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.
SOLSONA
MARIA VILADRICH VILADRICH
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
CAL ROSAL
CARME BUSQUETS CASTELLA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.
PUIG-REIG
M. TERESA PABLO MARTÍN
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
ANTONIO ESCUCHA CAMACHO
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
LA LLACUNA
PEDRO GUIJARRO CALDERO
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de La Llacuna.
CARMEN VALLS TORRENS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de La Llacuna.
