Necrològiques del 13 de desembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MARIA PUIG REIG

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIÀ CLOTET SOLÉ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIÀ CLOTET I SOLÉ

MARIÀ CLOTET I SOLÉ / RG7

MARIÀ CLOTET I SOLÉ

MARIÀ CLOTET I SOLÉ / RG7

RAMON MARIA JOVELLAR MULLERAT

RAMON MARIA JOVELLAR MULLERAT

RAMON MARIA JOVELLAR MULLERAT / RG7

PATROCINI MOLINA MIRALLES

PATROCINI MOLINA MIRALLES

PATROCINI MOLINA MIRALLES / RG7

SALLENT

JOAN RAMON VIÑAS TORNER

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.

SOLSONA

MARIA VILADRICH VILADRICH

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

CAL ROSAL

CARME BUSQUETS CASTELLA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.

PUIG-REIG

M. TERESA PABLO MARTÍN

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.

IGUALADA

ANTONIO ESCUCHA CAMACHO

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

LA LLACUNA

PEDRO GUIJARRO CALDERO

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de La Llacuna.

CARMEN VALLS TORRENS

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de La Llacuna.

