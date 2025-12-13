Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 14 de desembre del 2025

MANRESA

MARIA ÀNGELA BOADA MASSANELLA

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al nou tanatori de Manresa. 

SANT JOAN DE VILATORRADA

RAMON MARIA JOVELLAR MULLERAT

Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al nou tanatori de Manresa. 

CONSTANCIA GUERRA RODRÍGUEZ

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 12 del migdia, al nou tanatori de Manresa.

LLUÏSA PUJOL MARQUET

SANT FRUITÓS DE BAGES

CRISTINA MARTIN CONDE

IGUALADA

ANTONIO VELASCO EXPÓSITO

Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia. 

