Necrològiques del 14 de desembre del 2025
MANRESA
MARIA ÀNGELA BOADA MASSANELLA
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al nou tanatori de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
RAMON MARIA JOVELLAR MULLERAT
Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al nou tanatori de Manresa.
CONSTANCIA GUERRA RODRÍGUEZ
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 12 del migdia, al nou tanatori de Manresa.
LLUÏSA PUJOL MARQUET
SANT FRUITÓS DE BAGES
CRISTINA MARTIN CONDE
IGUALADA
ANTONIO VELASCO EXPÓSITO
Ha mort als 82 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
