Necrològiques del 15 de desembre de 2025
Regió7
SANTPEDOR
MIGUEL LAO HERNANDEZ
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.
NAVÀS
JOSEFA RIAL MOLINER
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
MONISTROL DE MONTSERRAT
CECILIO HERRERIAS SEGURA
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.
BERGA
MATILDE LÓPEZ PÉREZ
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a la residència Nostra Senyora de Queralt.
BENET FREIXA ALSINA
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia.
PUIGCERDÀ
CARMEN BRAGULAT BRAGULAT
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Domènec.
IGUALADA
ANTÒNIA TORRENTS QUERT
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
JORBA
TERESA GUBERNA SOLÉ
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
