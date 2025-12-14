Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 15 de desembre de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

Manresa

SANTPEDOR

MIGUEL LAO HERNANDEZ

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere.

NAVÀS

JOSEFA RIAL MOLINER

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

MONISTROL DE MONTSERRAT

CECILIO HERRERIAS SEGURA

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.

BERGA

MATILDE LÓPEZ PÉREZ

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 9 del matí, a la residència Nostra Senyora de Queralt.

BENET FREIXA ALSINA

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia.

PUIGCERDÀ

CARMEN BRAGULAT BRAGULAT

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Domènec.

IGUALADA

ANTÒNIA TORRENTS QUERT

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

JORBA

TERESA GUBERNA SOLÉ

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

