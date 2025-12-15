Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 16 de desembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

BERGA

ÁNGELES MATAS MARTÍNEZ

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

EUSEBIO GARCÍA GONZÁLEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Ferran de Berga.

IGUALADA

MAX FERRER CARO

Ha mort als 24 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA LUISA BORREGA REDONDO

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO MESTRE JUST

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

