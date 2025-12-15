Necrològiques del 16 de desembre del 2025
Regió7
BERGA
ÁNGELES MATAS MARTÍNEZ
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
EUSEBIO GARCÍA GONZÁLEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Ferran de Berga.
IGUALADA
MAX FERRER CARO
Ha mort als 24 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA LUISA BORREGA REDONDO
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO MESTRE JUST
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
