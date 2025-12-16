Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 17 de desembre del 2025

Regió7

MANRESA

MIGUEL LAPEIRA SÁNCHEZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al Tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

SECUNDÍ SOLDEVILA SELLARÉS

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Navarcles.

PUIG-REIG

VIRGÍNIA GRABAU SIMON

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

IGUALADA

FRANCESC GARCÍA PÉREZ

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSEP LLANSANA MARCÉ

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JAVIER GÁMEZ CARAVACA

Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOANA COTES ORTUÑO

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

