Necrològiques del 17 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
MIGUEL LAPEIRA SÁNCHEZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al Tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
SECUNDÍ SOLDEVILA SELLARÉS
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Navarcles.
PUIG-REIG
VIRGÍNIA GRABAU SIMON
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
FRANCESC GARCÍA PÉREZ
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSEP LLANSANA MARCÉ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JAVIER GÁMEZ CARAVACA
Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOANA COTES ORTUÑO
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
