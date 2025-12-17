Necrològiques del 18 de desembre de 2025
Regió7
MANRESA
ANNA NOGUERA BRUNET
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
HERMINIA RODRÍGUEZ ROCA
Ha mort als 96. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ISABEL ISLA PEREZ
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori Bages-Sud.
SÚRIA
WENCESLAA VÁZQUEZ PORCEL
Ha mort als 61 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.
LA POBLA DE LILLET
ROSER ROMA BASAGAÑA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia.
IGUALADA
NAVIDAD BEL SANCHO
Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
CAPELLADES
MARIA ROSA TORRELLARDONA PUIGDEMONT
Ha mort als 99 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa