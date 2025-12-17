Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 18 de desembre de 2025

MANRESA

ANNA NOGUERA BRUNET

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

HERMINIA RODRÍGUEZ ROCA

Ha mort als 96. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ISABEL ISLA PEREZ

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori Bages-Sud.

SÚRIA

WENCESLAA VÁZQUEZ PORCEL

Ha mort als 61 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.

LA POBLA DE LILLET

ROSER ROMA BASAGAÑA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia.

IGUALADA

NAVIDAD BEL SANCHO

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

CAPELLADES

MARIA ROSA TORRELLARDONA PUIGDEMONT

Ha mort als 99 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

TEMES

