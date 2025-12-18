Necrològiques del 19 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
MARIA DOLORS PANTALEÓN VILA
Als 82 anys. A les 12, a l’església de Crist Rei.
DOLORS COSTA MAS
Als 89 anys. A les 10, a la sala Montserrat d’Àltima.
DOLORES RUIZ ROMERO
Als 97 anys. A les 10, al tanatori Mémora de Manresa.
ANNA TRASSERRA CAMPS
Als 51 anys. A les 12, al tanatori Mémora.
MARIA DEL CARMEN MUÑOZ CRESPO
Als 82 anys. A les 4, a la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç.
CARDONA
TERESA SABATA GUILANYÀ
Als 83 anys. A les 2/4 d’11 del matí, a l’església de Cardona.
SALLENT
MARIA CASILDAS GARCÍA
Als 83 anys. A les 12, al tanatori de Sallent.
SANT MARTÍ DE TORROELLA
ÀNGELA MIRÓ COLS
Als 93 anys. A 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CALLÚS
CARMEN RIERA ESPINALT
Als 92 anys.
SOLSONA
DOLORES MANZANO FERNÁNDEZ
Als 87 anys. A les 11, a la catedral.
BERGA
LLUÍS MALÉ ROSAS
Als 68 anys. A les 5, a l’església Santa Eulàlia.
PUIG-REIG
MATILDE DOMÍGUEZ SÁNCHEZ
Ha mort als 79 anys.
LA POBLA DE LILLET
DULCENOMBRE CÁRDENAS PORTILLO
Als 90 anys. A les 11 del matí, a la parròquia de la Pobla de Lillet.
IGUALADA
CARLOS ZAMORANO SÁNCHEZ
Als 78 anys. A les 12, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO HERNÁNDEZ FELIPE
Als 76 anys. A 2/4 d’11, a l’oratori de la Funerària Anoia.
