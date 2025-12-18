Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 19 de desembre del 2025

MANRESA

MARIA DOLORS PANTALEÓN VILA

Als 82 anys. A les 12, a l’església de Crist Rei.

DOLORS COSTA MAS

Als 89 anys. A les 10, a la sala Montserrat d’Àltima.

DOLORES RUIZ ROMERO

Als 97 anys. A les 10, al tanatori Mémora de Manresa.

ANNA TRASSERRA CAMPS

Als 51 anys. A les 12, al tanatori Mémora.

MARIA DEL CARMEN MUÑOZ CRESPO

Als 82 anys. A les 4, a la parròquia de Sant Miquel i Sant Vicenç.

CARDONA

TERESA SABATA GUILANYÀ

Als 83 anys. A les 2/4 d’11 del matí, a l’església de Cardona.

SALLENT

MARIA CASILDAS GARCÍA

Als 83 anys. A les 12, al tanatori de Sallent.

SANT MARTÍ DE TORROELLA

ÀNGELA MIRÓ COLS

Als 93 anys. A 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CALLÚS

CARMEN RIERA ESPINALT

Als 92 anys.

SOLSONA

DOLORES MANZANO FERNÁNDEZ

Als 87 anys. A les 11, a la catedral.

BERGA

LLUÍS MALÉ ROSAS

Als 68 anys. A les 5, a l’església Santa Eulàlia.

PUIG-REIG

MATILDE DOMÍGUEZ SÁNCHEZ

Ha mort als 79 anys.

LA POBLA DE LILLET

DULCENOMBRE CÁRDENAS PORTILLO

Als 90 anys. A les 11 del matí, a la parròquia de la Pobla de Lillet.

IGUALADA

CARLOS ZAMORANO SÁNCHEZ

Als 78 anys. A les 12, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO HERNÁNDEZ FELIPE

Als 76 anys. A 2/4 d’11, a l’oratori de la Funerària Anoia.

