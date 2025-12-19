Necrològiques del 20 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
MARIA DIVINA TARRÉS MOLLÓN
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
M. CARME GARCÍA COMELLAS
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Crist Rei.
SANT JOAN DE VILATORRADA
CONCHA RUIZ GARCÍA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT FRUITÓS DE BAGES
RAMON SOLDEVILA PADRÓ
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
CASTELLBELL I EL VILAR
VICENTA RUBIRA ESPERANZA
El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església del Borràs.
BERGA
MIQUEL BALLÚS SALA
Ha mort als 66 anys.
LOURDES RUSIÑOL PUIG
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
NATI SERRA OLLÉ
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
PUIG-REIG
MARIA BOVER LLUCIÀ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
