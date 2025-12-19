Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 20 de desembre del 2025

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MARIA DIVINA TARRÉS MOLLÓN

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

M. CARME GARCÍA COMELLAS

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Crist Rei.

MARIA CARME GARCIA COMELLAS

SANT JOAN DE VILATORRADA

CONCHA RUIZ GARCÍA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

RAMON SOLDEVILA PADRÓ

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

RAMON SOLDEVILA PADRÓ

CASTELLBELL I EL VILAR

VICENTA RUBIRA ESPERANZA

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església del Borràs.

BERGA

MIQUEL BALLÚS SALA

Ha mort als 66 anys.

LOURDES RUSIÑOL PUIG

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

NATI SERRA OLLÉ

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

PUIG-REIG

MARIA BOVER LLUCIÀ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

