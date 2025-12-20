Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 21 de desembre del 2025

Necrològiques

Regió7

MANRESA

DAMIANA HARO MORALES

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’11, al tanatori de Sallent.

CARMEN MANZANO MARTOS

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

ESPERANZA GONZÁLEZ ROMERO

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

CALLÚS

MONTSERRAT JUNYENT COLILLAS

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Sadurní.

AVINYÓ

PILAR COMELLAS TORT

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori d’Artés.

EL PONT DE VILOMARA

ALEJANDRA ARANDA CANO

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

SOFIA RAMÍREZ DE LA IGLESIA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud.

MARIA CAMPOS YAÑEZ

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

SANTPEDOR

MONTSERRAT POLA SOLÉ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Pere.

SALDES

FRANCESC IZQUIERDO CAPDEVILA

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Saldes.

TEMES

