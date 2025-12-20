Necrològiques del 21 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
DAMIANA HARO MORALES
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’11, al tanatori de Sallent.
CARMEN MANZANO MARTOS
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
ESPERANZA GONZÁLEZ ROMERO
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
CALLÚS
MONTSERRAT JUNYENT COLILLAS
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Sadurní.
AVINYÓ
PILAR COMELLAS TORT
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori d’Artés.
EL PONT DE VILOMARA
ALEJANDRA ARANDA CANO
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
SOFIA RAMÍREZ DE LA IGLESIA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud.
MARIA CAMPOS YAÑEZ
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
SANTPEDOR
MONTSERRAT POLA SOLÉ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Pere.
SALDES
FRANCESC IZQUIERDO CAPDEVILA
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 2 del migdia, a la parròquia de Saldes.
