Necrològiques del 22 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
SALVADOR PRADES VÉLEZ
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
ANTONIA MORENATE REGALADO
Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT FRUITÓS DE BAGES
DOLORES POLINARIO ROMERO
Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
JOSÉ ANTONIO CHECA BAENA
Ha mort als 50 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la Parròquia Santa Magdalena.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARIA CAMPOS YÁÑEZ
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
PUIG-REIG
JOAN GRANDIA VILADOMAT
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
OLVAN
MARIA CODINA GARCÍA
Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
