Necrològiques del 22 de desembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

Manresa

MANRESA

SALVADOR PRADES VÉLEZ

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

ANTONIA MORENATE REGALADO

Ha mort als 81 anys. El funeral és avui, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

DOLORES POLINARIO ROMERO

Ha mort als 94 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

JOSÉ ANTONIO CHECA BAENA

Ha mort als 50 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la Parròquia Santa Magdalena.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MARIA CAMPOS YÁÑEZ

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

PUIG-REIG

JOAN GRANDIA VILADOMAT

Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

OLVAN

MARIA CODINA GARCÍA

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cal Rosal.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

