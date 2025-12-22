Necrològiques del 23 de desembre del 2025
MANRESA
MARIA DEL CARMEN COMA CANUDAS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
FONOLLOSA
ENCARNACIÓN TORRES ALIAS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
FIDEL SEGURA CASO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
RAMONA SERIOLS ESTRADÉ
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
SANT FRUITÓS DE BAGES
ESTEVE FEU CODINA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JUAN JOSÉ TORRECILLAS FÁBREGAS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
MURA
JORDI PERICH SINGLA
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Mura.
CARDONA
ANTONIA PULIDO GUZMÁN
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de la Coromina.
IGUALADA
FRANCESC BARTOLÍ LLUCIÀ
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
VILANOVA DEL CAMÍ
ÀNGELA SEGURA TEIXÉ
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.
