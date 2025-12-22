Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Loteria de NadalAllau a MerangesJubilacióConcert de Nadal d'AmpansPastorets de BergaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 23 de desembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MARIA DEL CARMEN COMA CANUDAS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

FONOLLOSA

ENCARNACIÓN TORRES ALIAS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

FIDEL SEGURA CASO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

RAMONA SERIOLS ESTRADÉ

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

SANT FRUITÓS DE BAGES

ESTEVE FEU CODINA

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JUAN JOSÉ TORRECILLAS FÁBREGAS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

MURA

JORDI PERICH SINGLA

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Mura.

CARDONA

ANTONIA PULIDO GUZMÁN

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de la Coromina.

IGUALADA

FRANCESC BARTOLÍ LLUCIÀ

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

VILANOVA DEL CAMÍ

ÀNGELA SEGURA TEIXÉ

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Hilari.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents