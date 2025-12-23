Necrològiques del 24 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
LLORENÇ VILA CAMPS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Pere Apòstol.
MANEL PUJOLAR BALAGUER
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA MONTSERRAT BELTRAN IBARZ
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
JOAN LLADÓ CASALS
SANT VICENÇ
RUFINA LUJAN LÓPEZ
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
SOLSONA
CARME SALA VILA
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la catedral de Solsona.
IGUALADA
CUSTODIA MATAS PAREJA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
