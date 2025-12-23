Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 24 de desembre del 2025

MANRESA

LLORENÇ VILA CAMPS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Pere Apòstol.

MANEL PUJOLAR BALAGUER

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA MONTSERRAT BELTRAN IBARZ

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

JOAN LLADÓ CASALS

Joan Lladó Casals / RG7

SANT VICENÇ

RUFINA LUJAN LÓPEZ

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

SOLSONA

CARME SALA VILA

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la catedral de Solsona.

IGUALADA

CUSTODIA MATAS PAREJA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

