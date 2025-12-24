Necrològiques del 25 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
CASILDA SEGADO GARCÍA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JUAN FRANCISCO BAÑOS HERNÁNDEZ
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
