Necrològiques del 27 de desembre de 2025
Regio7
MANRESA
JUAN MIRÓ CLUET
Ha mort als 82 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
MERCÈ SOLERVICENS LÓPEZ
Ha mort als 90 anys. El funeral es va celebrar el dia de Sant Esteve.
MARISA LARREA ASTRÁLAGA
Ha mort als 81 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima.
NAVARCLES
JOSE SANCHEZ MONTAÑEZ
Ha mort als 78 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Manresa.
NAVÀS
LOURDES MANUBENS COSTA
Ha mort als 87 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sagrada Família.
CARDONA
TERESINA SANCLIMENT CODINA
Ha mort als 77 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 5 de la tarda, a l’església.
MOIÀ
MONTSERRAT SORIANO PASCUAL
Ha mort als 95 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 5 de la tarda al tanatori.
BERGA
GABRIEL NOGUERA SALVANS
Ha mort als 72 anys. El funeral és aquest dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.
MONTMAJOR
AMADEU SABATA FÍGOLS
Ha mort als 90 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia.
IGUALADA
ISABEL ESTEVE BERTOMEU
Ha mort als 63 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
JUAN GARCÍA PÉREZ
Ha mort als 82 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
