Necrològiques del 27 de desembre de 2025

Regio7

Manresa

MANRESA

JUAN MIRÓ CLUET

Ha mort als 82 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

MERCÈ SOLERVICENS LÓPEZ

Ha mort als 90 anys. El funeral es va celebrar el dia de Sant Esteve.

MARISA LARREA ASTRÁLAGA

Ha mort als 81 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima.

NAVARCLES

JOSE SANCHEZ MONTAÑEZ

Ha mort als 78 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Manresa.

NAVÀS

LOURDES MANUBENS COSTA

Ha mort als 87 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sagrada Família.

CARDONA

TERESINA SANCLIMENT CODINA

Ha mort als 77 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 5 de la tarda, a l’església.

MOIÀ

MONTSERRAT SORIANO PASCUAL

Ha mort als 95 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 5 de la tarda al tanatori.

BERGA

GABRIEL NOGUERA SALVANS

Ha mort als 72 anys. El funeral és aquest dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.

MONTMAJOR

AMADEU SABATA FÍGOLS

Ha mort als 90 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia.

IGUALADA

ISABEL ESTEVE BERTOMEU

Ha mort als 63 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

JUAN GARCÍA PÉREZ

Ha mort als 82 anys. El funeral és aquest dissabte, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

