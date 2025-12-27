Necrològiques del 28 de desembre de 2025
Regió7
EL PONT DE VILOMARA
PEPITA SERRANO GARCIA
Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia es farà aquest diumenge, dia 28 de desembre, a les 12 h al Nou Tanatori de Manresa.
CARDONA
CARMEN RODRÍGUEZ PRETEL
Ha mort als 92 anys. La cerimònia de comiat es farà aquest diumenge 28 a les 16.30 h a l’església parroquial de La Coromina, a Cardona.
CASTELLGALÍ
JOSEP SERRA CLOSAS
Ha mort a l’edat de 82 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a les 10 del matí a l’església de Castellgalí.
CASTELLNOU DE BAGES
MARIA DOLORES GONZÁLEZ MUÑOZ
Ha mort als 63 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 13.15 h al Tanatori de Santpedor.
SÚRIA
FAUSTINA CANUDAS CODINACH
Ha mort a l’edat de 91 anys. El funeral es farà avui, diumenge, a les 11 h a la parròquia de Sant Cristòfol de Súria.
IGUALADA
TONI COMPTE RIAL
Ha mort als 55 anys. La cerimònia de comiat es farà aquest diumenge a les 9.45 h a l’oratori de la Funeràrià Anoia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Arnau Bergas, manresà que viu a Itàlia: 'Si no pogués venir per Nadal, se’m faria dur
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut
- L'any en què el 'chemsex' s'ha estès per la Catalunya central
- El Solsonès i la Cerdanya acumulen significatius gruixos de neu