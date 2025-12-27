Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 de desembre de 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

Manresa

EL PONT DE VILOMARA

PEPITA SERRANO GARCIA

Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia es farà aquest diumenge, dia 28 de desembre, a les 12 h al Nou Tanatori de Manresa.

CARDONA

CARMEN RODRÍGUEZ PRETEL

Ha mort als 92 anys. La cerimònia de comiat es farà aquest diumenge 28 a les 16.30 h a l’església parroquial de La Coromina, a Cardona.

CASTELLGALÍ

JOSEP SERRA CLOSAS

Ha mort a l’edat de 82 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge a les 10 del matí a l’església de Castellgalí.

CASTELLNOU DE BAGES

MARIA DOLORES GONZÁLEZ MUÑOZ

Ha mort als 63 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest diumenge a les 13.15 h al Tanatori de Santpedor.

SÚRIA

FAUSTINA CANUDAS CODINACH

Ha mort a l’edat de 91 anys. El funeral es farà avui, diumenge, a les 11 h a la parròquia de Sant Cristòfol de Súria.

IGUALADA

TONI COMPTE RIAL

Ha mort als 55 anys. La cerimònia de comiat es farà aquest diumenge a les 9.45 h a l’oratori de la Funeràrià Anoia.

