NECROLÒGIQUES DEL 29 DE DESEMBRE DEL 2025

BERGA

JOSEP CANAL CASELLAS

Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 16 h a l’església de Santa Eulàlia.

CONXITA PARCERISA PUIGPELAT

Ha mort a l’edat de 78 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 10.30 h a la parròquia de cal Rosal.

MANRESA

JOAN PUIGMAL DOMÈNECH

Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.

MONTSERRAT GUITART CODINA

Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 13 h al Nou Tanatori Manresa.

SÚRIA

JOAQUÍN HERRERA AGUILAR

Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h al Tanatori de Súria.

CASSERRES

TERESA RUBIÓ CARLOS

Ha mort a l’edat de 98 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 10 h a l’església parroquial.

SOLSONA

JUAN ANTONIO ARIZA LÓPEZ

Ha mort a l’edat de 41 anys. La cerimònia es farà aquest dilluns a les 16 h a la catedral.

FREIXINET (RINER)

JOSEP GAMISANS TORREGASSA

Ha mort a l’edat de 75 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h a l’església de Sant Cristòfol.

IGUALADA

DOLORS ALBERICH RIBAS

Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 16 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

LA TORRE DE CLARAMUNT

JULIA NEVADO GARZO

Ha mort a l’edat de 60 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

