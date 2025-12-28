NECROLÒGIQUES DEL 29 DE DESEMBRE DEL 2025
BERGA
JOSEP CANAL CASELLAS
Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 16 h a l’església de Santa Eulàlia.
CONXITA PARCERISA PUIGPELAT
Ha mort a l’edat de 78 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 10.30 h a la parròquia de cal Rosal.
MANRESA
JOAN PUIGMAL DOMÈNECH
Ha mort a l’edat de 82 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h al Nou Tanatori Manresa.
MONTSERRAT GUITART CODINA
Ha mort a l’edat de 93 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 13 h al Nou Tanatori Manresa.
SÚRIA
JOAQUÍN HERRERA AGUILAR
Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 h al Tanatori de Súria.
CASSERRES
TERESA RUBIÓ CARLOS
Ha mort a l’edat de 98 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 10 h a l’església parroquial.
SOLSONA
JUAN ANTONIO ARIZA LÓPEZ
Ha mort a l’edat de 41 anys. La cerimònia es farà aquest dilluns a les 16 h a la catedral.
FREIXINET (RINER)
JOSEP GAMISANS TORREGASSA
Ha mort a l’edat de 75 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h a l’església de Sant Cristòfol.
IGUALADA
DOLORS ALBERICH RIBAS
Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 16 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
LA TORRE DE CLARAMUNT
JULIA NEVADO GARZO
Ha mort a l’edat de 60 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 11 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès