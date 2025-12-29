Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 30 de desembre del 2025

MANRESA

LOLITA ROVIRA BORRÀS

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT SALVADOR

LLUÍS PUNTES MUÑOZ

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT JOAN

FRANCISCO GARCÍA RABANEDA

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanator de Manresa.

SALLENT

ROSENDO SUADES MESTRES

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

BERGA

MARINA XIXONS CAMPRUBÍ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

MARIA TERESA FERNÁNDEZ GARCÍA

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TONI FORN COS

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

MARIA ROSA UBIA VALLS

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

