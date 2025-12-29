Necrològiques del 30 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
LOLITA ROVIRA BORRÀS
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT SALVADOR
LLUÍS PUNTES MUÑOZ
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT JOAN
FRANCISCO GARCÍA RABANEDA
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanator de Manresa.
SALLENT
ROSENDO SUADES MESTRES
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
BERGA
MARINA XIXONS CAMPRUBÍ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
MARIA TERESA FERNÁNDEZ GARCÍA
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
TONI FORN COS
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
MARIA ROSA UBIA VALLS
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
