Necrològiques del 31 de desembre del 2025
Regió7
MANRESA
FERMINA MARTÍNEZ COBO
Als 91 anys. A les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Montserrat.
MONTSERRAT CASANOVA BESSA
Als 100 anys. A les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
CARME SOLERVICENS LÓPEZ
Als 85 anys. A les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA DOLORS SAUMELL TARRÉS
Als 81 anys. A 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
JOAN LLANSÓ VIVES
Als 89 anys. A les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
TONI GIL ROBLES
Als 50 anys. A les 4 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
BALSARENY
ROSA CASÒLIVA LLADÓ
Als 91 anys. A 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Balsareny.
SOLSONA
JOAQUÍN PERALES MARÍN
Ha mort als 82 anys.
IGUALADA
MARIA TERESA CARLES GUITART
Als 88 anys. A les 12 del migdia, a la basílica de Santa Maria.
MONTSERRAT PARELLÓ CAMPS
Als 90 anys. A les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
DOLORES LÓPEZ MARTÍN
Ha mort als 85 anys.
CAPELLADES
ANTONIO GIL LÓPEZ
Als 86 anys. A les 10 del matí, a la parròquia de Capellades.
