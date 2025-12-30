Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Forat parc de l'AgullaEmbolic balisa V16Hapoel - BaxiMor Carme SolervicensRobatori CastellbellVaga d'agricultors
instagramlinkedin

Necrològiques del 31 de desembre del 2025

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

MANRESA

FERMINA MARTÍNEZ COBO

Als 91 anys. A les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Montserrat.

MONTSERRAT CASANOVA BESSA

Als 100 anys. A les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.

CARME SOLERVICENS LÓPEZ

Als 85 anys. A les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA DOLORS SAUMELL TARRÉS

Als 81 anys. A 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

JOAN LLANSÓ VIVES

Als 89 anys. A les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

JOAN LLANSÓ VIVES

JOAN LLANSÓ VIVES / RG7

TONI GIL ROBLES

Als 50 anys. A les 4 de la tarda, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

BALSARENY

ROSA CASÒLIVA LLADÓ

Als 91 anys. A 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Balsareny.

SOLSONA

JOAQUÍN PERALES MARÍN

Ha mort als 82 anys.

IGUALADA

MARIA TERESA CARLES GUITART

Als 88 anys. A les 12 del migdia, a la basílica de Santa Maria.

MONTSERRAT PARELLÓ CAMPS

Als 90 anys. A les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

DOLORES LÓPEZ MARTÍN

Ha mort als 85 anys.

CAPELLADES

ANTONIO GIL LÓPEZ

Als 86 anys. A les 10 del matí, a la parròquia de Capellades.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents