Necrològiques del 2 de gener del 2026

MANRESA

PILAR PEDRALS BOIXADER

Ha mort als 85 anys. El funeral serà aquest divendres a les 4 de la tarda a la sala Montserrat d’Àltima.

FRANCISCO BATISTA HERNÁNDEZ

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANTONIO MARTÍN FLORES

Ha mort als 89 anys. El funeral serà aquest divendres a les 12 del migdia al tanatori Bages Sud.

SANTPEDOR

FRANCISCO BATISTA HERNÁNDEZ

Ha mort als 85 anys. El funeral serà aquest divendres a les 11 del matí al tanatori de Santpedor.

CLIMENT BALLÚS MACIÀ

Ha mort als 85 anys. El funeral serà aquest divendres a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere.

PALÀ DE TORROELLA

CONXITA COLL GRAS

Ha mort als 97 anys. El funeral serà aquest divendres a les 11 del migdia a l’església de la colònia.

MONISTROL DE CALDERS

PILAR BOSCH PICAÑOL

Ha mort als 84 anys. El funeral serà aquest divendres a les 11 del migdia a la parròquia Sant Feliu.

SALLENT

LORENZO POZUELO NÚÑEZ

Ha mort als 84 anys. El funeral serà aquest divendres a les 4 de la tarda a la parròquia de Santa Maria.

SÚRIA

JOSEP ALGUÉ SUADES

BERGA

ESTER GIRÓ PRAT

Ha mort als 61 anys. La vetlla serà aquest divendres d’11 a 1 i de 4 a 7 al tanatori Ferran de Berga.

CAPELLADES

JOSEFINA ROIG PUJADÓ

Ha mort als 72 anys. El funeral aquest divendres a les 9 del matí a la parròquia Santa Maria de Capellades.

JOSEP MARTÍNEZ VALLS

Ha mort als 69 anys. El funeral aquest divendres a les 5 de la tarda a la parròquia de Santa Maria de Capellades.

IGUALADA

AGUSTÍN CANTERO SALGADO

Ha mort als 93 anys. El funeral aquest divendres a les 12 del migdia a la parròquia Sagrada Família.

RAMON SEGURA TALAVERA

Ha mort als 67 anys. El funeral serà aquest divendres a les 9 del matí a l’oratori Anoia.

