Necrològiques del 2 de gener del 2026
MANRESA
PILAR PEDRALS BOIXADER
Ha mort als 85 anys. El funeral serà aquest divendres a les 4 de la tarda a la sala Montserrat d’Àltima.
FRANCISCO BATISTA HERNÁNDEZ
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANTONIO MARTÍN FLORES
Ha mort als 89 anys. El funeral serà aquest divendres a les 12 del migdia al tanatori Bages Sud.
SANTPEDOR
FRANCISCO BATISTA HERNÁNDEZ
Ha mort als 85 anys. El funeral serà aquest divendres a les 11 del matí al tanatori de Santpedor.
CLIMENT BALLÚS MACIÀ
Ha mort als 85 anys. El funeral serà aquest divendres a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere.
PALÀ DE TORROELLA
CONXITA COLL GRAS
Ha mort als 97 anys. El funeral serà aquest divendres a les 11 del migdia a l’església de la colònia.
MONISTROL DE CALDERS
PILAR BOSCH PICAÑOL
Ha mort als 84 anys. El funeral serà aquest divendres a les 11 del migdia a la parròquia Sant Feliu.
SALLENT
LORENZO POZUELO NÚÑEZ
Ha mort als 84 anys. El funeral serà aquest divendres a les 4 de la tarda a la parròquia de Santa Maria.
SÚRIA
JOSEP ALGUÉ SUADES
BERGA
ESTER GIRÓ PRAT
Ha mort als 61 anys. La vetlla serà aquest divendres d’11 a 1 i de 4 a 7 al tanatori Ferran de Berga.
CAPELLADES
JOSEFINA ROIG PUJADÓ
Ha mort als 72 anys. El funeral aquest divendres a les 9 del matí a la parròquia Santa Maria de Capellades.
JOSEP MARTÍNEZ VALLS
Ha mort als 69 anys. El funeral aquest divendres a les 5 de la tarda a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
IGUALADA
AGUSTÍN CANTERO SALGADO
Ha mort als 93 anys. El funeral aquest divendres a les 12 del migdia a la parròquia Sagrada Família.
RAMON SEGURA TALAVERA
Ha mort als 67 anys. El funeral serà aquest divendres a les 9 del matí a l’oratori Anoia.
