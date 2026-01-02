Necrològiques del 3 de gener del 2026
Regió7
SANTPEDOR
LAURA JOU ALSINA
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.
ENRIQUE MUÑOZ NIETO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Santpedor.
MANRESA
Mª ÀNGELS MALAGARRIGA SERRA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
FRANCISCO BATISTA HERNÁNDEZ
BERGA
RAMON MASCARÓ SANTACREU
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
JOSÉ MARIA PALACIOS LÓPEZ
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la basílica de Santa Maria.
CALAF
ROSITA SOLÀ SUAREZ
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Sant Jaume de Calaf.
