Necrològiques del 3 de gener del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Regió7

SANTPEDOR

LAURA JOU ALSINA

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església de Santpedor.

ENRIQUE MUÑOZ NIETO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Santpedor.

MANRESA

Mª ÀNGELS MALAGARRIGA SERRA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

FRANCISCO BATISTA HERNÁNDEZ

FRANCISCO BATISTA HERNÁNDEZ

FRANCISCO BATISTA HERNÁNDEZ / RG7

BERGA

RAMON MASCARÓ SANTACREU

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

JOSÉ MARIA PALACIOS LÓPEZ

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la basílica de Santa Maria.

CALAF

ROSITA SOLÀ SUAREZ

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Sant Jaume de Calaf.

