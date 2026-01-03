Necrològiques del 4 de gener del 2026

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

MANRESA

PATRICJA TOPONIEC

Ha mort als 37 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a 3/4 de 6 de la tarda a la sala Montserrat del tanatori Àltima de Manresa.

CARDONA

MARIA CARMEN FUENTES BELMONTE

Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a 2/4 d’11 del matí a l’església de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona.

CALLÚS

JULIA RUIZ TORTOSA

Ha mort als 65 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a 3/4 de 12 del migdia a l’oratori de Mémora.

IGUALADA

ROXANA ARAGU ACIN

Ha mort als 51 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 10 a l’oratori de la funerària Anoia.

DELSA ADELAIDA ALMIRA DÍAZ

Ha mort als 84 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 11 del migdia a l’oratori de la funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

MIQUEL CASAS RIBA

Ha mort als 91 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge a les 10 del matí a l’oratori de la funerària Anoia.

