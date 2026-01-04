Necrològiques del 5 de gener del 2026

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

MANRESA

JOSEFINA BALTIERREZ GRILLO

Ha mort als 94 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del migdia a la parròquia de la Sagrada Família.

JOAN PLAYÀ VILACLARA

Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 a l’oratori de Mémora.

TERESA PRAT PERRAMON

Ha mort als 83 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 del matí a la parròquia de Crist Rei

ASCENSIÓ CARBONELL SOLER

Ha mort als 86 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia a la sala Montserrat d'Àltima.

SALLENT

PILAR SANTASUSAGNA SOLER

Ha mort als 95 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del migdia a la parròquia de Santa Maria.

BERGA

RAMON MARIA COMPTE SERRA

Ha mort als 94 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’església de Santa Eulàlia.

MN. CLIMENT FORNER ESCOBET

Ha mort als 98 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a 2/4 de 12 del migdia a l’església de Santa Eulàlia.

JOSEP ESPEL BARNIOL

Ha mort als 84 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 del matí a l’església de Santa Eulàlia.

VACARISSES

SEBASTIÀ CODINA PADRÓS

Ha mort als 96 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 11 del migdia a la parròquia de Vacarisses.

IGUALADA

MARIA JESÚS GARCÍA GUERRERO

Ha mort als 91 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 3 de la tarda a l’oratri de Funerària Anoia.

ELISENDA TORRES BAYONA

Ha mort als 52 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.

ANTONIA PEÑARANDA PASCUAL

Ha mort als 103 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 9 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

CONCEPCIÓN OSUNA ARCOS

Ha mort als 60 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.

