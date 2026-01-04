Necrològiques del 5 de gener del 2026
MANRESA
JOSEFINA BALTIERREZ GRILLO
Ha mort als 94 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del migdia a la parròquia de la Sagrada Família.
JOAN PLAYÀ VILACLARA
Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 a l’oratori de Mémora.
TERESA PRAT PERRAMON
Ha mort als 83 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 del matí a la parròquia de Crist Rei
ASCENSIÓ CARBONELL SOLER
Ha mort als 86 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia a la sala Montserrat d'Àltima.
SALLENT
PILAR SANTASUSAGNA SOLER
Ha mort als 95 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del migdia a la parròquia de Santa Maria.
BERGA
RAMON MARIA COMPTE SERRA
Ha mort als 94 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’església de Santa Eulàlia.
MN. CLIMENT FORNER ESCOBET
Ha mort als 98 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a 2/4 de 12 del migdia a l’església de Santa Eulàlia.
JOSEP ESPEL BARNIOL
Ha mort als 84 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 del matí a l’església de Santa Eulàlia.
VACARISSES
SEBASTIÀ CODINA PADRÓS
Ha mort als 96 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 11 del migdia a la parròquia de Vacarisses.
IGUALADA
MARIA JESÚS GARCÍA GUERRERO
Ha mort als 91 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 3 de la tarda a l’oratri de Funerària Anoia.
ELISENDA TORRES BAYONA
Ha mort als 52 anys. El funeral serà aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.
ANTONIA PEÑARANDA PASCUAL
Ha mort als 103 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 9 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
CONCEPCIÓN OSUNA ARCOS
Ha mort als 60 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.
