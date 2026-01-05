Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 6 de gener del 2026

SANT JOAN DE VILATORRADA

JOSEP MUNTS FONT

Ha mort als 88 anys. El funeral se celebrarà avui a les 16 a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.

Josep Munts Font

Josep Munts Font / Regió7

SALLENT

MANUEL GALERA MORALES

El funeral se celebrarà avui a les 11 del matí al tanatori de Sallent.

NAVÀS

JUAN JOSÉ DE LA CORTE CID

Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà avui a les 12 del migdia al tanatori de Navàs.

SOLSONA

ROSA REINA HINOJOSA

Ha mort als 83 anys. La cerimònia tindrà lloc a la Catedral de Solsona, avui a les 10 del matí

IGUALADA

MARCOS RUIZ EXPÓSITO

Ha mort als 48 anys. El funeral se celebrarà avui a les 11 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

ROSA SÁNCHEZ GUERRERO

Ha mort als 96 anys. El funeral se celebrarà avui a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

