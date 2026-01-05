Necrològiques del 6 de gener del 2026
SANT JOAN DE VILATORRADA
JOSEP MUNTS FONT
Ha mort als 88 anys. El funeral se celebrarà avui a les 16 a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.
SALLENT
MANUEL GALERA MORALES
El funeral se celebrarà avui a les 11 del matí al tanatori de Sallent.
NAVÀS
JUAN JOSÉ DE LA CORTE CID
Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà avui a les 12 del migdia al tanatori de Navàs.
SOLSONA
ROSA REINA HINOJOSA
Ha mort als 83 anys. La cerimònia tindrà lloc a la Catedral de Solsona, avui a les 10 del matí
IGUALADA
MARCOS RUIZ EXPÓSITO
Ha mort als 48 anys. El funeral se celebrarà avui a les 11 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.
ROSA SÁNCHEZ GUERRERO
Ha mort als 96 anys. El funeral se celebrarà avui a les 10 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.
