Necrològiques del 7 de gener del 2026
Regió7
MANRESA
MONTSERRAT VALL FONT
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
TOMÁS CHAVARRIA FERNÁNDEZ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
M. DOLORS ELIAS PI
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANTPEDOR
PEDRO CARMONA LÓPEZ
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.
BAGÀ
LLUÍS PERARNAU PUJOL
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Bagà.
GIRONELLA
SOLEDAT RIU SEGARRA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la colònia de Cal Bassacs.
IGUALADA
JOSEFINA GARCÍA ARROYOS
Ha mort als 96 anys.
MARIA MARCHAL ESPINAR
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
CECÍLIA POCH CAMPOY
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Capellades.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
RAMON CAROL JUST
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santa Margarida de Montbui.
