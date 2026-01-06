Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 7 de gener del 2026

Necrològiques

Regió7

MANRESA

MONTSERRAT VALL FONT

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

TOMÁS CHAVARRIA FERNÁNDEZ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

M. DOLORS ELIAS PI

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANTPEDOR

PEDRO CARMONA LÓPEZ

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.

BAGÀ

LLUÍS PERARNAU PUJOL

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Bagà.

GIRONELLA

SOLEDAT RIU SEGARRA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la colònia de Cal Bassacs.

IGUALADA

JOSEFINA GARCÍA ARROYOS

Ha mort als 96 anys.

MARIA MARCHAL ESPINAR

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

CECÍLIA POCH CAMPOY

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Capellades.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

RAMON CAROL JUST

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santa Margarida de Montbui.

